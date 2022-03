Philips' mykeste buster for svært skånsom rensing

Med den nye VisaPure Essential-rengjøringsbørsten for svært sensitiv hud kan du rense huden på en bedre måte enn med hendene, samtidig som at den er svært skånsom mot sensitiv hud. Børsten har en svært myk bust for en ekstra skånsom rens og mindre hudirritasjon. Busten er tynnere, lengre og mer fleksibel, noe som gir mindre hudfriksjon, en svært myk hud og en mer skånsom rens. Tuppene på busten har blitt polert to ganger lengre, slik at du får en svært skånsom rens for en ren hud som ser sunn ut.