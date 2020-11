Unik sammensetning av bust som renser ansiktet

Alle VisaPure-børstene har en unik 5-i-1 børstehårsteknologi. Hver bust er polert to ganger, og de silkemyke endene sikrer en god gli. VisaPure-bustene er ekstra lange, noe som gjør dem svært komfortable mot huden. VisaPure-bustene er opptil tre ganger mindre enn porene dine for maksimal effekt, og de tette børstene dekker flere porer i én behandling som føles myk og luksuriøs under ansiktsrensingen. Materialet i børstene er nøye utvalgt for en vannavstøtende effekt.