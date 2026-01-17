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Utgått
4.3
av 5
3606
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Vik27
17/01/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Burtch66
13/10/2025
Norge
Bekreftet kjøper
En veldig barbermaskin
Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
rpph
21/06/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen
Fordeler
Grei, solid produsent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin