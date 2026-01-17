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        Utgått

        Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

        S5885/35

        4.3
        | (3606) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
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        Anmeldelser

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        4.3

        av 5

        3606

        Anmeldelser

        86%

        anbefaler dette produktet

        17/01/2026

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        13/10/2025

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        En veldig barbermaskin

        Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

        21/06/2025

        Norge

        Norge

        Bekreftet kjøper

        Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen

        Fordeler

        Grei, solid produsent

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

        Ja, jeg anbefaler dette produktet

        Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.