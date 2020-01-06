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  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
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  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering
  • Tett, rask barbering

Utgått

Shaver series 5000Tørr elektrisk barbermaskin

S5510/45

4.2
| (2967) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Tett, rask barbering
Med barbermaskinen i 5000-serien går morgenrutinen unna i en fei – med et raskt MultiPrecision-bladsystem og skjærehoder som kan vaskes.
Se alle fordeler
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

20% mer effekt*

Tett, rask barbering

  • MultiPrecision-bladsystem

  • Flex-hoder med fem retninger

  • P. trimmer og nesetrimmer

Rask barbering av tykt skjegg med 20% mer kraft

Rask barbering av tykt skjegg med 20% mer kraft

Barber tykke områder av skjegget enda raskere med 20 % ekstra hurtighet som du får ved å aktivere Turbo+-modusen.

Du får en rask barbering ettersom bladene først hever hårene og så kutter dem, lange som korte

Du får en rask barbering ettersom bladene først hever hårene og så kutter dem, lange som korte

Få en rask og tett barbering. MultiPrecision-bladsystemet løfter og kutter alt av hår og skjeggstubber – med noen få bevegelser.

Hodene bøyer seg i fem retninger, noe som gir en rask og tett barbering

Hodene bøyer seg i fem retninger, noe som gir en rask og tett barbering

Flex-hoder med fem retninger og fem uavhengige bevegelser sørger for tett kontakt med huden for en rask og tett barbering, selv på halsen og haken.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

2967

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

06/01/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet gjør jobben

Barberer bra og etterlater seg ingenting, Batteriet holder til flere barberinger,foretrkker du våtbarbering så er ikke dette en maskin for deg men den er lett og funksjonell, ta den med på Reiser du vil ikke bli skuffet. Anbefales på det sterkeste.

Fordeler

Lett og ha med seg og bruke.

Ulemper

Ikke futeral/veske til denne

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5110/06 Tørr elektrisk barbermaskin

31/01/2018

Norge

Norge

Veldig fornøyd med min nye barbermaskin

Maskinen er enkel og grei i bruk, hurtigere barbering enn på mine tidligere barbermaskiner.

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5550/10 Våt og tørr elektrisk barbermaskin

09/09/2016

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget effektivt og brukervenligt.

Dette er den beste barbermaskinen jeg har hatt. Effektiv og brukervennlig. Meget lett å holde ren - ved å skylle den under springen etter bruk. Anbefales.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Shaver series 5000 S5150/26 Tørr elektrisk barbermaskin

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. 20 % mer kraft – sammenlignet med Turbo+-modus deaktivert