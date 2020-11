Batteriindikator med tre nivåer og transportlåsindikatorer

Den intuitive skjermen viser relevant informasjon slik at du kan få best mulig ytelse ut av barbermaskinen: – batteriindikator med tre nivåer – rengjøringsindikator – indikator for lavt batterinivå – indikator for utskifting av skjærehode – indikator for reiselås