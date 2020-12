Batteriindikator med to nivåer med transportlås

LED-displayet med flere nivå viser når batteriet er lavt, når du trenger et nytt skjærehode, og når transportlåsen er slått på. Transportlåsen forhindrer at produktet slås på ved et uhell. Trykk på en hvilken som helst knapp i tre sekunder for å aktivere transportlåsen, slik at produktet ikke blir slått på ved et uhell. Et rødt låsesymbol viser når transportlåsen er slått på.