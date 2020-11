Med det roterende håndtaket kan du plassere lampen for håndfri bruk

Noen ganger trenger du god belysning og hendene fri for å få jobben gjort. Det 180° roterende håndtaket på baksiden av EcoPro50 gjør at du kan plassere projektoren etter behov. Du kan også bruke håndtaket som en krok til å henge opp lampen, eller bruke den som et stativ så den kan stå av seg selv. Med slik fleksibilitet kan du rette lyset akkurat dit du trenger det.