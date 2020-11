Klart behagelig lys (220 lumen / 2 W) egnet for daglig bruk

Enten du jobber i garasjen, holder på med et hobbyprosjekt eller prøver å reparere et apparat, er det alltid praktisk å ha en liten lampe tilgjengelig i lommen. Philips EcoPro20 har et behagelig hvitt lys (6500 K) på 220 lumen (2 W) som lyser opp det du holder på med, slik at du ser alt for å få jobben gjort raskt.