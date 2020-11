Trimmer i metall på 32 mm eller 15 mm for perfekte detaljer

Når du tar av den justerbare kammen, finner du en dobbeltsidig trimmer i metall under. Bruk siden på 32 mm for effektiv trimming og siden på 15 mm for nøyaktig detaljarbeid på steder der det er vanskelig å komme til. De avrundede tuppene sørger for en jevn berøring mot huden. De finere kutteelementene sørger for tett trimming med et perfekt resultat – utmerket for små detaljer eller områder som under nesen eller rundt munnen.