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Fri frakt fra 1000 NOK
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Utgått
Skap din stil
Lag din egen stil med Philips StyleShaver. I en enkel håndvending gir dette dobbeltsidige apparatet for skjeggfrisering og barbering deg alt du trenger for å lage alle mulige stiler, blant annet et perfekt tredagersskjegg, et velfrisert skjegg eller helt glattbarbert.
0,5 mm intervaller
Tosidig trimmer
75 min trådløs bruk / 4 t lading
Barbermaskin med dobbel folie
Trimmeren i metall (32 mm) og kammen med 12 justerbare lengdeinnstillinger gjør at det er enkelt å få den skjegglengden du vil ha. Lås apparatet på den perfekte lengdeinnstillingen ved hjelp av zoom-hjulet. Den solide trimmeren i metall med hudvennlige avrundede kanter sikrer nøyaktig og jevn trimming.
Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å barbere rundt skjeggfrisyren. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene barberer alt annet helt jevnt.
Når du tar av den justerbare kammen, finner du en dobbeltsidig trimmer i metall under. Bruk siden på 32 mm for effektiv trimming og siden på 15 mm for nøyaktig detaljarbeid på steder der det er vanskelig å komme til. De avrundede tuppene sørger for en jevn berøring mot huden. De finere kutteelementene sørger for tett trimming med et perfekt resultat – utmerket for små detaljer eller områder som under nesen eller rundt munnen.
4.2
av 5
30
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Fordeler
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Bruksdato 2022-06-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Bruksdato 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Fordeler
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Ulemper
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Bruksdato 2022-05-31
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Bruksdato 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.