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Utgått

StyleShaverVanntett barbermaskin og styler

QS6141/32

4.2

| (30) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet

Skap din stil

Lag din egen stil med Philips StyleShaver. I en enkel håndvending gir dette dobbeltsidige apparatet for skjeggfrisering og barbering deg alt du trenger for å lage alle mulige stiler, blant annet et perfekt tredagersskjegg, et velfrisert skjegg eller helt glattbarbert.

Se alle fordeler

The world's most preferred electric male grooming brand1

Lag din egen stil ved å trimme, frisere og barbere

Skap din stil

  • 0,5 mm intervaller

  • Tosidig trimmer

  • 75 min trådløs bruk / 4 t lading

  • Barbermaskin med dobbel folie

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer: 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Skjegg- og skjeggstubbtrimmer: 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Trimmeren i metall (32 mm) og kammen med 12 justerbare lengdeinnstillinger gjør at det er enkelt å få den skjegglengden du vil ha. Lås apparatet på den perfekte lengdeinnstillingen ved hjelp av zoom-hjulet. Den solide trimmeren i metall med hudvennlige avrundede kanter sikrer nøyaktig og jevn trimming.

Ny barbermaskin med folie: barberer 20 % raskere enn tidligere

Ny barbermaskin med folie: barberer 20 % raskere enn tidligere

Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å barbere rundt skjeggfrisyren. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene barberer alt annet helt jevnt.

Trimmer i metall på 32 mm eller 15 mm for perfekte detaljer

Trimmer i metall på 32 mm eller 15 mm for perfekte detaljer

Når du tar av den justerbare kammen, finner du en dobbeltsidig trimmer i metall under. Bruk siden på 32 mm for effektiv trimming og siden på 15 mm for nøyaktig detaljarbeid på steder der det er vanskelig å komme til. De avrundede tuppene sørger for en jevn berøring mot huden. De finere kutteelementene sørger for tett trimming med et perfekt resultat – utmerket for små detaljer eller områder som under nesen eller rundt munnen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

30

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

14/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!

For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.

Fordeler

Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Bruksdato 2022-06-14

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Bruksdato 2022-06-14

31/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

The first one wore out so I bought another

I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.

Fordeler

Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.

Ulemper

I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Bruksdato 2022-05-31

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Bruksdato 2022-05-31

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good product

the super machine loads quickly good cut I recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 