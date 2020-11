Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer - perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.