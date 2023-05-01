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Utgått

StyleShavervanntett friseringsenhet og barbermaskin

QS6140/32

3.9

| (76) Anmeldelser

1 pris

Uttrykk stilen din

Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv med kraftig skjeggvekst

Se alle fordeler

The world's most preferred electric male grooming brand1

Barbering, trimming og styling – med ett produkt

Uttrykk stilen din

  • Pro

Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

Skjeggtrimmer med 12 lengdeinnstillinger fra 0,5 mm til 10 mm

En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri hjulet for å låse den perfekte lengdeinnstillingen. Den slitesterke metalltrimmeren med hudvennlige avrundede kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.

Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Omstillbar trimmer: Sider på 32 mm og 15 mm for perfekte detaljer

Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer - perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.

Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Barbermaskinen med dobbel folie og trimmer barberer selv de strieste skjegg

Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar alt annet og gir deg helt glatt hud.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Bilde av AWARD-612375

Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.9

av 5

76

Anmeldelser

01/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

EVERLASTING

I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!

Fordeler

Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Bruksdato 2021-05-01

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Bruksdato 2021-05-01

15/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

The best shaver i have ever seen!

I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please

Fordeler

User friendly, shaver and trimmer together, time saver

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Bruksdato 2018-11-15

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Bruksdato 2018-11-15

05/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

excellent product

I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 