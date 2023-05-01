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Utgått
QS6140/32
Uttrykk stilen din
Med Styleshaver kan du skape den stilen du ønsker. I en enkel håndvending gir det dobbeltsidige elektriske apparatet for skjeggtrimming og -styling deg alt du trenger for å få et perfekt frisert skjegg, tredagersskjegg eller glattbarbering, selv med kraftig skjeggvekst
Pro
En skjegg- og skjeggstubbtrimmer i full størrelse (32 mm) fra Philips med 12 justerbare lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm gjør det lettere å få akkurat den lengden du ønsker. Vri hjulet for å låse den perfekte lengdeinnstillingen. Den slitesterke metalltrimmeren med hudvennlige avrundede kanter garanterer en nøyaktig og jevn trimming.
Ved å ta av den justerbare lengdekammen, finner du en omstillbar presisjonstrimmer under. Den ene siden er en 32 mm trimmer med høy ytelse. Ved å snu den rundt, får du en 15 mm bred presisjonstrimmer - perfekt for å komme til små områder, for eksempel under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe meget tett, samtidig som den beskytter huden, og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør slik at du kan oppnå fine linjer og detaljer.
Barbermaskinen med dobbel folie gjør at det er enkelt å fjerne stubber rundt skjegget, selv på nakken. Trimmeren i midten får tak i lengre, kraftigere hår, mens de to flytende foliene tar alt annet og gir deg helt glatt hud.
Priser
3.9
av 5
76
Anmeldelser
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Fordeler
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Bruksdato 2021-05-01
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Bruksdato 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Fordeler
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Bruksdato 2018-11-15
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Bruksdato 2018-11-15
tonyjezzo
05/11/2015
United Kingdom
excellent product
I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
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