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Utgått
Trimming, kanting og barbering
For alle hårlengder
Presisjonskam med 12 lengder
Oppladbar, til våt og tørr bruk
Philips OneBlade er utformet for ansiktsstyling og kroppspleiing og trimmer, kanter og barberer alle hårlengder. Den gir en enkel og komfortabel barbering takket være et glidende belegg og avrundede tupper. Og med et skjæreblad som beveger seg 200x per sekund, er den effektiv selv på lengre hår.
Trim til ønsket skjeggstubblengde. Philips OneBlade leveres med en presisjonskam med 12 lengder som du kan bruke til å lage alt fra tredagersskjegg til tett trimming eller en lengre skjeggstil.
Få perfekte linjer på sekunder med det tosidige bladet, slik at du kan se hvert hår du skjærer over.
4.3
av 5
1414
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Noia
28/05/2020
Norge
Perfekt for meg
Får 5 stjerner på grunn av at du kan barbere begge veier uten å bytte grep. Kan barbere under bukse kanten. Er veldig fornøyd lett å bruke Jeg anbefaler alle til å prøve denne!
Fordeler
Lett å bruke
Ulemper
Har ingen ulemper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro QP6510/64 Ansikt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder OneBlade Pro QP6510/64 Ansikt
Kimsaetran
27/03/2018
Norge
Perfekt
Det nærmeste man kommer en høvvel. Uten lugging og andre ulemper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QP6520/20 OneBlade Pro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QP6520/20 OneBlade Pro
Gaugen26
15/03/2018
Norge
I samarbeid med buzzador
I samarbeid med buzzador. Vinkelen på bladet gjør at man får en tett og fin barbering uten å irritere huden. Det er imponerende lang batteritid etter at maskinen er ladet opp. Ligger godt i hånden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QP6510/20 OneBlade Pro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder QP6510/20 OneBlade Pro
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Hvert knivblad varer i opptil fire måneder – for den beste barberingsopplevelsen. Med utgangspunkt i to barberinger per uke. De oppnådde resultatene kan variere.