Unik OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er en revolusjonerende teknologi utviklet for ansikts- og kroppshår. Den kan trimme, kante og barbere alle hårlengder. Det doble beskyttelsessystemet – et glidende belegg og avrundede tupper – gjør barberingen enklere og mer behagelig. Barberingsteknologien består av en hurtigbevegende kutteenhet (200x per sekund), så den er effektiv – selv på lengre hår.