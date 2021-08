Barber hodet selv

180° bevegelig hode, slik at du lett kommer til i nakken. Det bevegelige hodet gjør det betydelig lettere å komme til. Gi deg selv en jevn og presis hårklipp uten at du trenger å vri og vende på hode og håndledd. Du kan også feste tilbehøret for raking av hodet for å få et helbarbert resultat. Se alle fordeler