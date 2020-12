Presisjonstrimmer for fine detaljer som perfeksjonerer stilen din

Perfekt for å nå steder der det er vanskelig å komme til, for eksempel rundt kinnskjegget, under nesen eller rundt munnen. Den er designet for å klippe veldig tett, samtidig som den likevel beskytter huden. Og det at den er så liten gjør det enkelt å se hva du gjør - for fine linjer og detaljer.