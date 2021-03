Unik spillmodus for fullskjermspilling for to personer med 3D Max

Med disse 3D Max aktive brillene kan to spillere få den ultimate spillopplevelsen på full skjerm på TVen. I 2D-spill for to spillere får vanligvis hver av spillerne bare halve skjermen å boltre seg på. Med 3D-teknologi kan hver spiller nyte spillet i fullskjermmodus samtidig, og dette kan velges bare ved å klikke på en knapp på brillene.