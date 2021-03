Ripebestandige linser gir optimal holdbarhet

Éngangs 3D-brillene man får på kino er skjøre, og linsene får lett riper. Oakley 3D-optikk er laget av et materiale som motstår riper. Du kan føle deg trygg på at du får holdbarhet på et nivå som er utarbeidet gjennom tiår med nyskapning.