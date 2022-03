Full HD 3D-klar* for en for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray 3D-funksjonen blir tilgjengelig på dette systemet etter en programvareoppgradering (gå til www.philips.com/blu-ray).