Full HD 3D-TV for en altoppslukende 3D-filmopplevelse

La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-klar TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Førsteklasses 3D-filmer på BluRay og kommende 3D-sendinger tilbyr mye innhold av høy kvalitet. Med din kompatible Philips-TV er du klar for Full HD 3D-opplevelsen ved å legge til en 3D-kompatibel BluRay-spiller eller HD-mottaker. For å få familieglede med mer enn to seere kan du legge til så mange 3D-briller som du ønsker (utvidelsessett PTA03).