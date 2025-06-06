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Utgått
Nese, ører og øyenbryn
Smal Safeguard-trimmer
2 øyenbrynskammer
I den revolusjonerende SafeGuard-trimmeren fra Philips er skjærekniven beskyttet av en svært tynn folie for å sørge for at bare hår, og ikke huden, kommer inn. Håret setter seg ikke fast mellom to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i håret.
Dette myke håndtaket i gummi gir optimalt grep, selv når det er vått, noe som gir bedre kontroll når du bruker apparatet.
4.1
av 5
296
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Timse53
06/06/2025
Danmark
Bedste maskine
Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
polsen
31/01/2012
Danmark
Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Mohamed w
15/05/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Perfekt
Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer