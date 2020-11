SafeGuard-trimmer for å unngå lugging, sår og kutt

I den revolusjonerende SafeGuard-trimmeren fra Philips er skjærekniven beskyttet av en svært tynn folie for å sørge for at bare hår, og ikke huden, kommer inn. Håret setter seg ikke fast mellom to skjærekniver som beveger seg separat, slik at det garantert ikke lugger i håret.