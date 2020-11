Systemet hindrer lugging og kuttsår

Nesehårstrimmerens roterende kniv gjør trimmingen rask og effektiv. Dessuten har nesehårstrimmeren et beskyttende deksel som garanterer at du aldri skjærer deg. Philips patenterte ProtecTube-teknologi gjør at nesehårene aldri setter seg fast under trimmingen. Dermed slipper du at det lugger.