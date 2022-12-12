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  • Maksimal komfort, uten å nappe
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  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
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  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe
  • Maksimal komfort, uten å nappe

Nose trimmer series 1000Nese- og ørehårstrimmer

NT1650/16

4.1
| (67) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Maksimal komfort, uten å nappe
Nesehårstrimmerserien 1000 fra Philips fjerner skånsomt uønsket nese- og ørehår. Den nye PrecisionTrim-teknologien og Protection Guard-systemet sikrer en komfortabel og effektiv trimming uten at du må dra og nappe.
Se alle fordeler

Trim nese- og ørehår med maksimal komfort

Maksimal komfort, uten å nappe

  • Maksimal komfort, uten å nappe

  • Protective Guard-system

  • Kan vaskes, AA-batteri

Trim nese- og ørehår

Trim nese- og ørehår

Du kan enkelt nå og fjerne uønsket nese- og ørehår på en skånsom måte. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks.

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

Enkel, effektiv trimming uten napp eller kutt

En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Uanstrengt trimming fra alle vinkler

Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.1

av 5

67

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

12/12/2022

Sverige

Sverige

Smidig och lätt

En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.

Fordeler

Lätt och smidig.

Ulemper

Har inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

07/12/2022

Sverige

Sverige

Väldigt effektiv nästrimmer

Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!

Fordeler

Snabb och effektiv

Ulemper

Går på batteri

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

05/12/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt produkt

En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden

Fordeler

skydd, nära klippning

Ulemper

inga

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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