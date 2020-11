Trim nese- og ørehår

Du kan enkelt nå og fjerne uønsket nese- og ørehår på en skånsom måte. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks.