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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Maksimal komfort, uten å nappe
Protective Guard-system
Kan vaskes, AA-batteri
Du kan enkelt nå og fjerne uønsket nese- og ørehår på en skånsom måte. Pass på at neseborene er rene før bruk, og sett trimmeren forsiktig inn i nesen, maksimalt 0,5 cm, og beveg den sakte rundt i neseborene. Når du trimmer ørehår, må du sørge for at du ikke har ørevoks.
En nese-, øre- og øyenbrynstrimmer konstruert for sikkerhet og komfort, Protective Guard-systemet dekker bladene slik at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også laget for å få klipt alle hårene uten å nappe eller kutte.
Vår nyskapende, tosidige presisjonstrimmer kutter raskt og enkelt fra alle vinkler og i alle retninger.
4.1
av 5
67
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Siken
12/12/2022
Sverige
Del av opprykk
Smidig och lätt
En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.
Fordeler
Lätt och smidig.
Ulemper
Har inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Jbster
07/12/2022
Sverige
Del av opprykk
Väldigt effektiv nästrimmer
Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!
Fordeler
Snabb och effektiv
Ulemper
Går på batteri
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Azumor
05/12/2022
Sverige
Del av opprykk
Utmärkt produkt
En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden
Fordeler
skydd, nära klippning
Ulemper
inga
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer