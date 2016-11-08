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Utgått

Heritage AudioHi-Fi-komponentanlegg

MCM906/12

3.8

| (15) Anmeldelser

Lidenskap for lyd

Nyt Hi-Fi-kvalitetslyd med Hi-Fi-komponentanlegget fra Philips, som har en domediskanthøyttaler i silke. I tillegg forbedrer høyttalerne i elegant tre og kabinettet i aluminium lydkvaliteten, samtidig som presisjon og kontroll opprettholdes.

Se alle fordeler

Gled deg over varm Hi-Fi-lyd

Lidenskap for lyd

  • Hi-Fi-rør

  • Domediskanthøyttaler i silke

  • 150 W

Loudness for bass- og diskantøkning

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Diskant og bass er equalizer-funksjoner som styrer henholdsvis de høye og de lave lydfrekvensene. Diskanten regulerer forsterkingen av de høyeste tonene i musikken, mens bassen styrer forsterkingsnivået for de lave tonene. Ved hjelp av opp- og nedtaster kan du legge mer eller mindre vekt på høye og lave toner eller velge en flat innstilling for å høre musikken slik den ble spilt inn. Med diskant- og basskontroll kan du spille av musikken slik du liker den.

Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd

Førsteklasses Hi-Fi-rør for fullstendig ren og naturlig lyd

Med innebygde Hi-Fi-rør får du nå en lydopplevelse med en kvalitet som du ellers bare får med de aller beste audiosystemene. De analoge rørene gir en mer behagelig lyd i vårt ikke-lineære lydsystem. Når lyden kommer fra et rør, har den lite forvrengning, og er alltid å foretrekke på grunn av den rene, detaljerte, varme og realistiske lydkvaliteten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

15

Anmeldelser

08/11/2016

Sverige

Sverige

Nästan PerfecT // En Fantastic MIX Utan Svagheter Men Då jag Köpte Var testerna FEL Det saknades i HI / MU två viktiga finessl

SE . Ova Meeeee Framför AllT HÖÖÖÖR <3 Jag E PINK FLOYD i 47 År //// Tack För Jobbett /// PhilipS =)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

24/01/2012

Sverige

Sverige

Grymt kompaktsystem

Mycket nöjd med systemet! Sen att det kanske inte är så jättekompakt trots benämningen gör inte mig så mycket. Jag är supernöjd. Något svårt att ställa in klockan men det var lätt fixat med hjälp av manualen. Lite störande ibland att förstärkarna måste förvärmas jämt, men man vänjer sig. Totalt sett väldigt nöjd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hi-Fi-system med komponent

21/07/2013

Nederland

Nederland

zeer fraaie Hifi set

Een zeer fraaie Hifi set. Geluid (buizenversterker) superieur t.o.v. andere grote merken met systemen in een vergelijkbare prijsklasse. Pop, jazz, klassiek en met name zang (opera) komen buiten verwachting goed tot hun recht voor deze mini set. Geluid is transparant en loopt niet snel "dicht." Bediening is makkelijk. Via AUX aan te sluiten op TV en dus geen extra set voor de TV nodig. Klein nadeel: de buizen moeten opwarmen voor gebruik, maar dat is inherent aan buizensystemen. Duurt even voor er gespeeld kan worden (10 seconden). Al enkele jaren in bezit en nog geen defect. Aanrader.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Heritage Audio MCM906 Hifisysteem met componentontwerp

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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