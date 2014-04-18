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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

MCM207/12

4

| (8) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet

Lidenskap for lyd

Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere i treutførelse med et klassisk utseende som aldri går av moten.

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Slapp av med glimrende musikk

Lidenskap for lyd

  • Bånd

Kassettspiller med autostopp

Kassettspiller med autostopp

0

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

8

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

2
1

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet

Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

09/02/2013

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist sehr gut

Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

04/09/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Gerät

Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem

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