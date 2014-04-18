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Utgått
Lidenskap for lyd
Philips' klassiske mikromusikkanlegg gir deg god lyd. Spill av favoritt-MP3-/WMA-musikken ved hjelp av USB Direct eller MP3-koblingen. Elegant utformede høyttalere i treutførelse med et klassisk utseende som aldri går av moten.
Bånd
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Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
4.0
av 5
8
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
LOKKOLK
18/04/2014
Deutschland
Über fünf Jahre gute Dienste Geleistet
Seit über 5! Jahren leistet dieses Mini Stereoanlage gute Arbeit. Sie spielt alle CD's immernoch problemlos ab, USB- und AUX- Schnittstelle funktionieren prächtig und sogar das oft benutzte Kassetten-Laufwerk ist wie neu. Für diese Anlage bietet sie sehr guten Ton und ist unglaublich benutzerfreundlich. Das sie fast Jeden Tag Radio, mind. 2 CD's, eine Kasette und USB-Sticks abspielt hätte ich ihr fast nicht zugetraut. Und seit neuesten ist auch das TV-gerät per AUX-Anschluss angeschlossen und es ist großartig.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
xDFreak
09/02/2013
Deutschland
Das Gerät ist sehr gut
Tolles Ding! Nur leider spinnt der CD Player manchmal, aber das ist wohl normal. :D
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Dschungare
04/09/2014
Deutschland
Gutes Gerät
Im Vergleich zu anderen Microanlagen in dieser Preisklasse finde ich das Gerät sehr gut. Auch der Klang ist trotz der einfachen und kleinen Boxen gut. Die Bedienung ist einfach und zweckmäßig. Die Ausstattung ist wirklich prima! Der Empfang rauscht leider manchmal etwas es ist kein zusätzlicher Antennenanschluß vorhanden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder MCM207 Klassisches Micro-Soundsystem