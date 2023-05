Premium LED-lys

Philips Xperion 6000-pennelykt produserer skarpt, naturlig hvitt LED-lys for å maksimere visuell komfort og redusere belastningen på øynene slik at du kan jobbe uten å bli sliten. Hovedstrålen fra Philips Xperion 6000-pennelykt har to lysmodi: En hovedstråle på 200 lm («Boost») som kan reduseres til 100 lm («Eco») og et spotlys på 120 lm for å rette lyset dit det trengs. Denne fleksibiliteten gjør at du kan håndtere alle typer inspeksjonsjobber.