De to mest brukte lysene kombinert i én lampe

Forskjellige jobber krever forskjellige mengder lys. Philips Xperion 6000 Flood-projektoren kombinerer de to vanligste formene for verkstedbelysning i én lampe. Et homogenaktig flomlys med vidvinkel for arbeid på store områder over lengre perioder, og et fokusert lys som konsentrerer lyset i små områder for å få best mulig kontrast og lysstyrke, ideelt for detaljerte inspeksjoner og trange steder.