Uanstrengt oppgradering

Noen bilmodeller kan utgjøre konkrete utfordringer for LED-baserte ettermonteringspærer. Derfor har vi utviklet smart Philips-tilbehør som Philips-adapterringene og CANbus-adapteren, slik at førere kan oppgradere til LED-teknologi på et større utvalg av bilmodeller. Kontroller om du trenger det valgfrie LED-tilbehøret fra Philips for å sikre at det passer best mulig til bilen din. Du finner mer informasjon om Philips-tilbehør her*****.