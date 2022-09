Bedre sikt

Mens andre LED-pærer kanskje er skuffende, vanligvis fordi lumen- eller lysstyrketilstandene kan være dårligere i virkeligheten, gir Philips Ultinon Pro3022 solid ytelse og kvalitetslys. Den homogene strålen gjør at du kan se klarere uten å blende andre trafikanter, og den høye lysstyrken sørger for jevnt lys foran motorsykkelen. Det er viktig at LED-pærene er riktig plassert i frontlysenheten for å få godt fjernlys. Så ikke hopp over justeringen, ta deg tid til å gjøre det riktig.