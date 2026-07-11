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11258U2510C2
11258U2510C2
Type lampe: H1
LED-pære med direktemontering
Kompakt design
Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys
Antall lyskilder: 2
Oppgrader frontlysene dine uten å gå på kompromiss med stilen din. Philips Ultinon Classic LED-pærene projiserer et elegant, varmt hvitt lys, som kan sammenlignes med andre halogenfrontlys, noe som gir bilen din et tidløst utseende. Tilpass dem i henhold til de andre frontlysene dine, og dra nytte av LED-lysenes forbedrede lysstyrke. Få den perfekte blandingen av klassisk stil og moderne teknologi.
Philips Ultinon Classic LED-pærene er designet for å lyse godt opp sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjelp av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi har de den samme lysfluksen som standard ECE-halogenpærer, en betydelig forbedret stråleytelse** og lavere energiforbruk. Philips Ultinon Classic LED-pærer gir sjåfører bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre trygt.
Med Philips Ultinon Classic LED-pærene er monteringen så rask og enkel at ettermonteringen blir rene barnematen! Det er ikke noe behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer. Philips Ultinon Classic LED-pærene leveres med et svært kompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designet med direkte passform har det samme fotavtrykket som halogenpærer, noe som muliggjør enkel montering på trange steder. De får lett plass og har bred kompatibilitet med de fleste kjøretøymodeller*.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ikke i samsvar med ECE R37-forskriftene. Bare til bruk i terrenget.
Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.
To års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for å få mer informasjon om garantivilkårene våre. Philips-garantien dekker kun produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.