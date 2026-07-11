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LUM11012U3022X2
Type lampe: HIR2
Opptil 100 % sterkere lys
Opptil 6000 K kjølig, hvitt lys
2 års garanti
Antall lyskilder: 2
Hvis du vil ha et moderne, kjølig hvitt lys, kan du oppgradere frontlysene til bilen med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-brikker med en fargetemperatur på 6000 kelvin er disse overlegne pærene utformet for maksimal kjørekomfort. Oppdag hindringer i veien raskere, og kjør med større trygghet uten å blende andre trafikanter. Få både ytelse og stil med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.
Det riktige LED-lyset er et kvalitetslys som varer lenger. Philips Ultinon Pro3022-pærer har en slitesterk utforming med et kjøleelement med høy ytelse som leder varme bort fra lysets kritiske komponenter. De har en levetid på opptil 2000 timer, noe som kan være så mye som fire ganger lengre enn halogenpærene de erstatter***.
Optimalisert LED-pærestørrelse er nøkkelen fordi noen optiske komponenter kan være svært små. Mens andre LED-ettermonteringsløsninger på markedet kan inneholde en ekstern driverboks, tilbyr vår Philips Ultinon Pro3022 LED en integrert driverboks, noe som gjør installasjonen raskere og problemfri. Den kompakte designen passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av faglærte mekanikere. Gjør endringen du trenger! Følg den trinnvise veiledningen her****.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Sammenlignet med lovbestemt minstestandard for halogenlyskilder
Opptil 100 % sterkere lys*
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon
Tilgjengelig på Philips.com/LEDcompatibility-check.
Gå til Philips.com/LED-bulbs