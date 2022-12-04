ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys
  • Lys opp veien videre med LED-lys

Ultinon Pro3021Elegant LED-lys

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Omtale
Lys opp veien videre med LED-lys
Philips LED-frontlyspærer** er utviklet for å gi enestående valuta for pengene, komfortabel belysning og pålitelig ytelse. Disse pærene er laget med tanke på lang levetid og enkel installering og er en perfekt oppgradering fra halogen til LED-teknologi.
Se alle fordeler

Stilige LED-lys som er enkle å montere

Lys opp veien videre med LED-lys

  • Type lampe: HB3/HB4

  • Opptil 100 % sterkere lys

  • Opptil 6000 K kjølig, hvitt lys

  • 2 års garanti

  • Antall lyskilder: 2

Kjølig hvitt lys av god kvalitet

Hvis du vil ha et moderne, kjølig hvitt lys, kan du oppgradere frontlysene til bilen med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-brikker med en fargetemperatur på 6000 kelvin er disse overlegne pærene utformet for maksimal kjørekomfort. Oppdag hindringer i veien raskere, og kjør med større trygghet uten å blende andre trafikanter. Få både ytelse og stil med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.

Lyspærer med lang levetid

Det riktige LED-lyset er et kvalitetslys som varer lenger. Philips Ultinon Pro3021-pærer har en slitesterk utforming med et kjøleelement med høy ytelse som leder varme bort fra lysets kritiske komponenter. De har en levetid på opptil 2000 timer, noe som kan være så mye som fire ganger lengre enn halogenpærene de erstatter***.

Enkel installering

Optimalisert LED-pærestørrelse er nøkkelen fordi noen optiske komponenter kan være svært små. Mens andre LED-ettermonteringsløsninger på markedet kan inneholde en ekstern driverboks, tilbyr vår Philips Ultinon Pro3021 LED en integrert driverboks, noe som gjør installasjonen raskere og problemfri. Den kompakte designen passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av faglærte mekanikere. Gjør endringen du trenger! Følg den trinnvise veiledningen her**** og veiledende kompatibilitetsliste her*****.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.0

av 5

1

Omtale

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Fordeler

La colocacion

Ulemper

La luz no es muy intensa y no homologadas

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med lovbestemt minstestandard for halogenlyskilder

  2. Opptil 100 % sterkere lys*

  3. Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon

  4. Tilgjengelig på Philips.com/LEDcompatibility-check.

  5. Gå til Philips.com/LED-bulbs