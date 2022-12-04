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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Type lampe: HB3/HB4
Opptil 100 % sterkere lys
Opptil 6000 K kjølig, hvitt lys
2 års garanti
Antall lyskilder: 2
Hvis du vil ha et moderne, kjølig hvitt lys, kan du oppgradere frontlysene til bilen med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer. Med kraftige LED-brikker med en fargetemperatur på 6000 kelvin er disse overlegne pærene utformet for maksimal kjørekomfort. Oppdag hindringer i veien raskere, og kjør med større trygghet uten å blende andre trafikanter. Få både ytelse og stil med Philips Ultinon Pro3021 LED-pærer.
Det riktige LED-lyset er et kvalitetslys som varer lenger. Philips Ultinon Pro3021-pærer har en slitesterk utforming med et kjøleelement med høy ytelse som leder varme bort fra lysets kritiske komponenter. De har en levetid på opptil 2000 timer, noe som kan være så mye som fire ganger lengre enn halogenpærene de erstatter***.
Optimalisert LED-pærestørrelse er nøkkelen fordi noen optiske komponenter kan være svært små. Mens andre LED-ettermonteringsløsninger på markedet kan inneholde en ekstern driverboks, tilbyr vår Philips Ultinon Pro3021 LED en integrert driverboks, noe som gjør installasjonen raskere og problemfri. Den kompakte designen passer til en rekke bilmodeller og kan enkelt installeres av faglærte mekanikere. Gjør endringen du trenger! Følg den trinnvise veiledningen her**** og veiledende kompatibilitetsliste her*****.
3.0
av 5
1
Omtale
Arjimiro
04/12/2022
España
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Fordeler
La colocacion
Ulemper
La luz no es muy intensa y no homologadas
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Sammenlignet med lovbestemt minstestandard for halogenlyskilder
Opptil 100 % sterkere lys*
Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha mer informasjon
Tilgjengelig på Philips.com/LEDcompatibility-check.
Gå til Philips.com/LED-bulbs