To forhåndsinnstilte modi

Tilpass lysintensiteten etter behovet på arbeidsplassen ved å vri på den sidemonterte knappen eller velge en av de to forhåndsinnstillingene. Hvis du vil ha balansert modus, trykker du på M-knappen én gang, som gir opptil 150 lumen med stabilt lys. Trykk to ganger for å øke lysstyrken til opptil 300 lumen. Du kan også bruke den integrerte funksjonen for blinkende lys ved å trykke en tredje gang.