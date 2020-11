32 LUXEON LED-lamper av førsteklasses kvalitet

Den profesjonelle Philips CBH52-hybridlampen til bruk under panseret har 32 kraftige LUXEON LED-lamper som avgir et intenst hvitt lys og en lyssterk, bred stråle under alle forhold. Det naturlige hvite lyset på opptil 5500 Kelvin er utviklet for å gi deg klar sikt mens du arbeider, samtidig som det er behagelig for øynene for å forhindre tretthet.