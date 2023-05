Føl deg trygg med en lyskilde som nesten er uknuselig

Philips PJH10 er en gummibelagt verkstedslampe med et behagelig og sikkert grep. Men vi vet at du fort kan miste verktøyet ditt. Med en IK09-klassifisering for støtbestandighet (som er fem ganger bedre enn IK07-klassifiseringen til sammenlignbare produkter), kan du trygt bruke verkstedslampen. Lampen har gjennomgått tester for støtbestandighet og er blitt sluppet ned fra en høyde på 1,5 m (omtrent fra skulderhøyde) på alle seks kanter, totalt 25 ganger. Den robuste PJH10 overlever enkelt et slikt fall uten å gå i stykker, noe de fleste vanlige lamper ikke gjør.