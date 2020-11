LED-lys på opptil 300 lumen av høy kvalitet

Philips RCH5S er utstyrt med LED av høy kvalitet og gir deg et klart lys samt en nyttig dimmefunksjon. Boost-modusen gir deg en kraftig lysstråle på 300 lumen, slik at du kan se alle detaljer. Hvis du vil bruke lampen frakoblet i en lengre periode, kan du dimme lyset for å forlenge batteriets levetid. Med en redusert lumeneffekt på 30 får du fortsatt lys av høy kvalitet i opptil tolv timer. Det naturlige lyset på 6000 K er også mer behagelig for øynene, slik at de ikke blir overanstrengt når du jobber.