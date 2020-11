Høy fargegjengivelse på 92 viser ekte farger

Jo høyere fargegjengivelse (CRI), desto enklere blir det å identifisere den riktige fargen. Lyskilder med lav CRI-verdi gjør at noen farger virker unaturlige. Lyskilder med en CRI på 90 eller over egner seg best for oppgaver som krever den mest nøyaktige fargetilpasningen. Utstyrt med 48 Lumileds Luxeon LED gir Philips MatchLine PJH20 et lys på med en CRI-verdi på 92. Med en kraftig lyskilde som dette kan du være sikker på at du ser ekte farger. Slik oppdager du raskt og enkelt fargen du trenger, uten å bruke et spektrometer. Samtidig som du overlater det til dine konkurrenter å ta feil i fargetilpasningen.