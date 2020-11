Kraftig fokuslys: 120 lumen

Irriterer du deg over svakt fokuslys? Det trenger du ikke. Den oppgraderte pekeren Penlight Premium Gen2 har et kraftig fokuslys på 120 lumen, slik at du ser det som er skjult for andre. Takket være den svært slanke designen kan Philips Penlight Gen2 manøvreres inn i svært små områder, og den kraftfulle LED-kilden lyser opp alt.