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Utgått

LED Inspection lampsCBL50 kablet lampe til motorrommet

LPL24X1

4

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Se bedre, jobb bedre

LED-lampen fra Philips til bruk under panseret har et kraftig lys på 900 lumen for å sikre total belysning av arbeidsområdet. Med den justerbare teleskopmonteringen lyser LED-lampen opp i alle motorrom eller bilkupéer.

Se alle fordeler

Profesjonelt belysningsverktøy

Se bedre, jobb bedre

  • Høykvalitets LED

  • Svært høy lysmengde på 900 lm

  • Teleskopholder med kroker

  • Superslank design

Bred lysvinkel: opptil 100°

Bred lysvinkel: opptil 100°

Den brede lysvinkelen på 100° gjør at du kan fokusere på detaljene, og få akkurat så mye lys du trenger.

Robust aluminumshus

Robust aluminumshus

Den robuste kassen er utformet for et tøft arbeidsmiljø og oppfyller kravene i IK07

Fleksibel montering som strekker seg fra 1,2 til 1,7 meter

Fleksibel montering som strekker seg fra 1,2 til 1,7 meter

Fleksibel montering som strekker seg fra 1,2 til 1,7 meter. Med mykt deksel som beskytter lakken på kjøretøyet for enkel og fleksibel plassering når du jobber.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

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