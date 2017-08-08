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Utgått
Se bedre, jobb bedre
LED-lampen fra Philips til bruk under panseret har et kraftig lys på 900 lumen for å sikre total belysning av arbeidsområdet. Med den justerbare teleskopmonteringen lyser LED-lampen opp i alle motorrom eller bilkupéer.
Høykvalitets LED
Svært høy lysmengde på 900 lm
Teleskopholder med kroker
Superslank design
Den brede lysvinkelen på 100° gjør at du kan fokusere på detaljene, og få akkurat så mye lys du trenger.
Den robuste kassen er utformet for et tøft arbeidsmiljø og oppfyller kravene i IK07
Fleksibel montering som strekker seg fra 1,2 til 1,7 meter. Med mykt deksel som beskytter lakken på kjøretøyet for enkel og fleksibel plassering når du jobber.
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4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
WB77
08/08/2017
Deutschland
Bekreftet kjøper
Gut
Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50