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Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Sonic elektrisk tannbørste
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HX6800/44
HX680B
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
I hvilke land er Sonicare-appen tilgjengelig?
Hvorfor er det et mellomrom mellom børstehodet og håndtaket?
Kan jeg bruke Sonicare-laderen sammen med andre tannbørster?
Hvordan registrerer jeg Sonicare-tannbørsten min?
ProResults gum healthStandard soniske tannbørstehoder
C2 Optimal Plaque Defence(tidligere kalt ProResults-plakkontroll)
ProResults8x C1 soniske tannbørstehoder
S SensitiveStandard soniske tannbørstehoder
UV SanitizerUV-renser
ProResults6-pakning, børstehoder
Philips SonicareUV-børstehoderenser
Philips SonicareReiseetui i plast
Philips SonicareLadebase
Sonic electric toothbrushReiseetui i plast
W2 Optimal White4x soniske tannbørstehoder - Hvit
W2 Optimal White4x soniske tannbørstehoder - Svart
W2 Optimal WhiteStandard soniske tannbørstehoder
i InterCareStandard soniske tannbørstehoder
W Optimal WhiteStandard soniske tannbørstehoder
G3 Premium Gum Care4x soniske tannbørstehoder - Hvit
C3 Premium Plaque DefenceStandard soniske tannbørstehoder
G3 Premium Gum CareStandard soniske tannbørstehoder
W3 Premium WhiteStandard soniske tannbørstehoder
Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer mindre kraftig
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
Sonicare-tannbørsten lager mye lyd
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