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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX6800/44
HX680B
Innebygd trykksensor
Én rengjøringsmodus
1x BrushSync-funksjon
Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.
Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.
Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.
4.3
av 5
932
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Gunnar55
07/01/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Best El-tannbørste..
Jeg har brukt El i mange år. Oral B lenge, men lading håpløs. Siste 4-5 år Philips. Kan ikke sammenliknes. Normalt børstehode, og lading etter 3-4 uker.
Fordeler
Ladesykel og børstehode
Ulemper
Nye børstehoder er relativt dyre.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste
K-REX
29/08/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Deilig
Merker virkelig at tennene er rene etter pussing! Kunne ha ønsket en ekstra børste med bøy på slik at det ble lettere å komme til bak visdomstennene. Ellers veldig fornøyd!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste
Lille-bror
07/07/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Den bedste tandbørste
Har brugt denne type tandbørste gennem flere år nu, og jeg har aldrig haft renere tænder.
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste
Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste