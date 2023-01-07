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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.
  • Hvitere tenner. På en skånsom måte.

Utgått

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonic elektrisk tannbørste

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produktet
Hvitere tenner. På en skånsom måte.
Føl forskjellen fra en skånsom tannpuss med trykksensor som gir deg hvitere tenner på én uke.
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Gir hvitere tenner på bare én uke.

Hvitere tenner. På en skånsom måte.

  • Innebygd trykksensor

  • Én rengjøringsmodus

  • 1x BrushSync-funksjon

Hvitere tenner på bare én uke

Hvitere tenner på bare én uke

Klikk på W2 Optimal White-børstehodet for å fjerne misfarging og få et hvitere smil. Det er klinisk bevist at de tettpakkede, sentralt plasserte børstehårene for flekkfjerning gjør tennene hvitere på bare én uke.

Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi

Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.3

av 5

932

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produktet

07/01/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Best El-tannbørste..

Jeg har brukt El i mange år. Oral B lenge, men lading håpløs. Siste 4-5 år Philips. Kan ikke sammenliknes. Normalt børstehode, og lading etter 3-4 uker.

Fordeler

Ladesykel og børstehode

Ulemper

Nye børstehoder er relativt dyre.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste

29/08/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Deilig

Merker virkelig at tennene er rene etter pussing! Kunne ha ønsket en ekstra børste med bøy på slik at det ble lettere å komme til bak visdomstennene. Ellers veldig fornøyd!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonic elektrisk tannbørste

07/07/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Den bedste tandbørste

Har brugt denne type tandbørste gennem flere år nu, og jeg har aldrig haft renere tænder.

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste

Denne omtalen gjelder ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonisk elektrisk tandbørste

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste