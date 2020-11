Bedre lys redder liv

"Over tid blir frontlyktene slitt og skrapet opp pga. støt og generell slitasje. Frontlykter i plast produseres med et ytre UV-beskyttelseslag. Dette belegget slites ned av eksponering mot omgivelsene, som gjør at plasten falmer, gulner og oksiderer, noe som kan føre til et tap på opptil 40 % av synlighet om natten"