Perfekt glatt hud i flere uker

Kom i gang med epilering med dette nye Philips-systemet. Det fjerner hårene fra roten, og huden holder seg silkemyk i flere uker, ikke dager. Det leveres med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere, som hjelper deg å oppnå de best mulige resultatene. Se alle fordeler