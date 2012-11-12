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Utgått

SatinelleEpilator

HP6508/01

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Perfekt glatt hud i flere uker

Kom i gang med epilering med dette nye Philips-systemet. Det fjerner hårene fra roten, og huden holder seg silkemyk i flere uker, ikke dager. Det leveres med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere, som hjelper deg å oppnå de best mulige resultatene.

Se alle fordeler

Fjerner effektivt hår. Respekterer huden.

Perfekt glatt hud i flere uker

  • Sensitive

Dette epileringssystemet fjerner hår helt ned til 0,5 mm

Dette epileringssystemet fjerner hår helt ned til 0,5 mm

I tillegg får du optimal hygiene med de hypoallergeniske platene.

Fullstendig vaskbart epileringshode for bedre hygiene

Fullstendig vaskbart epileringshode for bedre hygiene

Du kan ta av hodet og rengjøre det under rennende vann for bedre hygiene

Dobbel massasjerulle for ekstra skånsom epilering

Dobbel massasjerulle for ekstra skånsom epilering

Minimerer følelsen av at hårene trekkes ut og beroliger huden etter epilering

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

12/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not as painful as you might think

This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator

15/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Philips epilator

Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator

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