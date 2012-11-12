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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Perfekt glatt hud i flere uker
Kom i gang med epilering med dette nye Philips-systemet. Det fjerner hårene fra roten, og huden holder seg silkemyk i flere uker, ikke dager. Det leveres med et unikt sett med tilbehør for førstegangsbrukere, som hjelper deg å oppnå de best mulige resultatene.
Sensitive
I tillegg får du optimal hygiene med de hypoallergeniske platene.
Du kan ta av hodet og rengjøre det under rennende vann for bedre hygiene
Minimerer følelsen av at hårene trekkes ut og beroliger huden etter epilering
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
laurie3
12/11/2012
United Kingdom
Not as painful as you might think
This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator
Aylin
15/09/2011
United Kingdom
Philips epilator
Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Satinelle HP6508/01 Epilator