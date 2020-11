Eksfolieringspuff for å hindre innvokste hår

Satinelle Massage har en eksfolieringspuff til bruk i dusjen, som du kan bruke til å forberede leggene for hårfjerning. Jevnlig bruk vil holde leggene silkemyke og være med på å hindre at hårene vokser ut igjen under huden (innvokste hår), i tillegg til at den polerer og renser huden.