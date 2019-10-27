Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
BRE224/00
BRE285/00
BRE721/00
BRP506/00
BRP529/00
BRP531/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/10
BRE740/11
Kropp, ansikt
Trimmehodene til kroppen er ideelle for rask oppfriskning når du er på farten. Trimmehodet på 26 mm sikrer rask og enkel bruk på små kroppsdeler (f.eks. tærne, knærne).
Trimmehodet for ansiktet er perfekt for raske oppfriskninger på farten. Trimmehodet er på 8 mm og er rask og presis å bruke på alle områder av ansiktet.
Med to lengdealternativer på 2 og 4 mm kan du trimme håret til den lengden du vil. Du trenger bare koble kammen til trimmehodet for å oppnå et presist og jevn resultat.
4.2
av 5
133
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Mormor
27/10/2019
Danmark
Bekreftet kjøper
Super
Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år
Fordeler
Lille apparat, der fungerer
Ulemper
Intet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Fordeler
Compact
Ulemper
A little loud
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Rtrewin
06/09/2020
United Kingdom
Del av opprykk
Great device
This product is fantastic, really small so easy to carry around. Very light and packs out a lot of power, I’ve used this to tame my eyebrows, the shave is really close and removes hair with ease, the instructions are easy to follow and carry out. Really easy to handle and the grip holds well. I’ve found that it’s really easy to clean after use. The trimmer also uses batteries so no need to charge up
Fordeler
Compact, easy to use, great results
Ulemper
Battery operated rather than charge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer