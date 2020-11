Silkemyk hud på farten

Oppnå silkemyk hud når og hvor du vil. Den nye bærbare trimmeren fra Philips er et diskré verktøy til skjønnhetspleie, slik at du enkelt og raskt kan fjerne selv de fineste hårstråene på kroppen og i ansiktet på farten. En rengjøringsbørste for bedre renslighet følger med. Se alle fordeler