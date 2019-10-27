ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Silkemyk hud på farten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten
  • Silkemyk hud på farten

Trimmerpenn til oppfriskning

HP6393/00

4.2
| (133) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet
Silkemyk hud på farten
Oppnå silkemyk hud når og hvor du vil. Den nye bærbare trimmeren fra Philips er et diskré verktøy til skjønnhetspleie, slik at du enkelt og raskt kan fjerne selv de fineste hårstråene på kroppen og i ansiktet på farten. En rengjøringsbørste for bedre renslighet følger med.
Se alle fordeler
Kompatible produkter
Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRE224/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRE285/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Epilator til våt og tørr bruk

BRE721/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRP506/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRP529/00

Satinelle Essential

Satinelle Essential
Kompakt epilator med ledning

BRP531/00

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Epilator til våt og tørr bruk

BRE715/01

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Epilator til våt og tørr bruk

BRE735/01

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Epilator til våt og tørr bruk

BRE740/10

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Epilator til våt og tørr bruk

BRE740/11

Trimmer til kropps- og ansiktshår for rask hårfjerning

Silkemyk hud på farten

  • Kropp, ansikt

Trimmerhode på 26 mm for enkel fjerning av kroppshår

Trimmerhode på 26 mm for enkel fjerning av kroppshår

Trimmehodene til kroppen er ideelle for rask oppfriskning når du er på farten. Trimmehodet på 26 mm sikrer rask og enkel bruk på små kroppsdeler (f.eks. tærne, knærne).

Trimmerhode på 8 mm for enkel fjerning av uønsket ansiktshår

Trimmerhode på 8 mm for enkel fjerning av uønsket ansiktshår

Trimmehodet for ansiktet er perfekt for raske oppfriskninger på farten. Trimmehodet er på 8 mm og er rask og presis å bruke på alle områder av ansiktet.

Øyenbrynskam på 2 og 4 mm, slik at hårstråene får lik lengde

Øyenbrynskam på 2 og 4 mm, slik at hårstråene får lik lengde

Med to lengdealternativer på 2 og 4 mm kan du trimme håret til den lengden du vil. Du trenger bare koble kammen til trimmehodet for å oppnå et presist og jevn resultat.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

133

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

27/10/2019

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super

Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år

Fordeler

Lille apparat, der fungerer

Ulemper

Intet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Fordeler

Compact

Ulemper

A little loud

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer

06/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great device

This product is fantastic, really small so easy to carry around. Very light and packs out a lot of power, I’ve used this to tame my eyebrows, the shave is really close and removes hair with ease, the instructions are easy to follow and carry out. Really easy to handle and the grip holds well. I’ve found that it’s really easy to clean after use. The trimmer also uses batteries so no need to charge up

Fordeler

Compact, easy to use, great results

Ulemper

Battery operated rather than charge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.