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Utgått

SalonDryHårføner

HP4940/00

4.3
| (4) Anmeldelser
Flotte resultater hvor du enn befinner deg
Ikke dra hjemmefra uten denne hårføneren. SalonDry Travel er liten nok til å passe i enhver reiseveske. Den er sammenleggbar, brukervennlig og har 1600 W med tørkeeffekt. Den bør stå øverst på pakkelisten din.
Se alle fordeler

Hårføneren SalonDry Travel

Flotte resultater hvor du enn befinner deg

  • 1600 W

  • Sammenleggbar

  • Global spenning

  • Reiseetui

1600 W for skånsom tørking

1600 W for skånsom tørking

Denne hårføneren på 1600 W produserer det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkeeffekt, noe som gir vakre resultater hver dag.

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Tre fleksible innstillinger for mer kontroll

Hastigheten og varmen som kreves, kan enkelt justeres for å lage det perfekte sluttresultatet. Tre fleksible innstillinger gir presis og skreddersydd styling.

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Sammenleggbart håndtak gjør den enkel å ta med seg

Denne hårføneren drar fordel av et sammenleggbart håndtak. Resultatet er en liten og kompakt hårføner som enkelt kan plasseres på de minste stedene, og som du kan ta med deg overalt.

Tekniske spesifikasjoner

Vanlige spørsmål

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 1012.5 kB
  • 2 June 2022

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