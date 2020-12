Justerbare varmeinnstillinger for glatte resultater for enhver hårtype

Justerbare varmeinnstillinger gjør at du raskt og enkelt kan endre stylingtemperaturen fra lav til høy. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for håret ditt og behovene dine, slik at du alltid får det glatte og stilige resultatet som du vil ha.