Kaldluftinnstilling for skånsom tørking

En kaldluftinnstilling er en varmeinnstilling på et lavt nivå som skånsomt tørker håret for å redusere skader til et minimum. Denne funksjonen passer til alle hårtyper, men spesielt for fint, tørt eller skadet hår. Det er en perfekt innstilling for den varme sommersesongen.