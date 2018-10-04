ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkeltbilde av produkt
  • Produktbilde på forsiden, øverst og til venstre
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde
  • Enkeltbilde av produkt
  • Produktbilde på forsiden, øverst og til venstre
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Alternativt produktbilde

Utgått

Airstyler

HP4674/00

4.6

| (7) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Den krusfrie, blanke frisyren du ønsker, hver dag

Nå kan du glede deg over glatt og glansfullt hår hver eneste dag. SalonAirstylist Ion 1000 W kombinerer ionteknologi, fire hårfriseringstilbehør og profesjonell effekt for å fjerne krus for alltid

Se alle fordeler

Salon Airstylist Ion

Den krusfrie, blanke frisyren du ønsker, hver dag

  • 1000 W

  • Keramikk

  • 4 tilbehør

1000 W for profesjonelle resultater

1000 W for profesjonelle resultater

Denne airstyleren har et varmeelement på 1000 W som gir det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkekraft.

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Mer pleie med ion-behandling som gir glansfullt og krusfritt hår

Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.

Børste med inntrekkbare pigger for enkel krølling

Børste med inntrekkbare pigger for enkel krølling

Denne brukervennlige airstyleren er både stylingbørste og krølltang i ett. Piggene trekkes inn i børsten ved et knappetrykk, slik at du enkelt kan dra styleren ut av håret. Resultatet er vakre og spenstige krøller.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.6

av 5

7

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4674/00 Airstyler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4674/00 Airstyler

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.