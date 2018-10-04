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Utgått
Den krusfrie, blanke frisyren du ønsker, hver dag
Nå kan du glede deg over glatt og glansfullt hår hver eneste dag. SalonAirstylist Ion 1000 W kombinerer ionteknologi, fire hårfriseringstilbehør og profesjonell effekt for å fjerne krus for alltid
1000 W
Keramikk
4 tilbehør
Denne airstyleren har et varmeelement på 1000 W som gir det optimale nivået av luftstrøm og skånsom tørkekraft.
Ionisk behandling gir deg anti-statisk tørking. Ladede negative ioner eliminerer statisk hår, styrker håret og glatter ut hårfibrene, slik at hårets glans blir enda mer intens. Resultatet er jevnt og krusfritt hår med vakker glans.
Denne brukervennlige airstyleren er både stylingbørste og krølltang i ett. Piggene trekkes inn i børsten ved et knappetrykk, slik at du enkelt kan dra styleren ut av håret. Resultatet er vakre og spenstige krøller.
4.6
av 5
7
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
mitch6
13/06/2013
Nederland
zeer goed. prima in gebruik
het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4674/00 Airstyler
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4674/00 Airstyler