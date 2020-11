SalonStraight Sonic

Keramiske nanodiamantplater for ekstra glatte og glansfulle resultater

I tillegg til å være jenters beste venn, er også diamanter kjent for å ha den hardeste overflaten som finnes. Denne kunnskapen er brukt for å optimalisere de keramiske retteplatene våre. Disse avanserte keramiske nanodiamantretteplatene gir en optimal varmeoverføring og en jevn og ripesikker overflate for ekstra glatte og glansfulle resultater.