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Utgått
220 °C
Keramisk nanodiamant
Digitale varmeinnstillinger gjør det enkelt og raskt å velge funksjonen som du trenger, eller å justere stylingtemperaturen med den digitale skjermen. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for spesifikke hårtyper og behov. Resultatet er perfekt styling med ett knappetrykk.
Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv det perfekte utseendet som om du akkurat har kommet fra salongen.
I tillegg til å være jenters beste venn, er også diamanter kjent for å ha den hardeste overflaten som finnes. Denne kunnskapen er brukt for å optimalisere de keramiske retteplatene våre. Disse avanserte keramiske nanodiamantretteplatene gir en optimal varmeoverføring og en jevn og ripesikker overflate for ekstra glatte og glansfulle resultater.
4.8
av 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Helena
03/09/2011
Sverige
Plattång från Philips
Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4666/07 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HP4666/07 Straightener
Eliza
05/09/2011
United Kingdom
Easy and fast
It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
sammenlignet med HP4669/07