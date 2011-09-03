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  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
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  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater
  • Salonghastighet, salongresultater

Utgått

SalonStraight SonicRettetang

HP4666/00

4.8
| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Salonghastighet, salongresultater
SalonStraight Sonic kombinerer avansert sonisk vibrasjonsteknologi med keramiske nanodiamantplater og en profesjonell temperatur på 220 ºC for 30 % raskere retting og superglatt resultat.
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SalonStraight Sonic

Salonghastighet, salongresultater

  • 220 °C

  • Keramisk nanodiamant

Digitale varmeinnstilinger for superglatte resultater for enhver hårtype

Digitale varmeinnstilinger for superglatte resultater for enhver hårtype

Digitale varmeinnstillinger gjør det enkelt og raskt å velge funksjonen som du trenger, eller å justere stylingtemperaturen med den digitale skjermen. Dette gjør at du kan velge den perfekte temperaturen for spesifikke hårtyper og behov. Resultatet er perfekt styling med ett knappetrykk.

Profesjonell høy temperatur på 220 °C for perfekte resultater som fra salongen

Profesjonell høy temperatur på 220 °C for perfekte resultater som fra salongen

Denne høye temperaturen gjør at du kan endre formen på håret og gi deg selv det perfekte utseendet som om du akkurat har kommet fra salongen.

Keramiske nanodiamantplater for ekstra glatte og glansfulle resultater

I tillegg til å være jenters beste venn, er også diamanter kjent for å ha den hardeste overflaten som finnes. Denne kunnskapen er brukt for å optimalisere de keramiske retteplatene våre. Disse avanserte keramiske nanodiamantretteplatene gir en optimal varmeoverføring og en jevn og ripesikker overflate for ekstra glatte og glansfulle resultater.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.8

av 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

03/09/2011

Sverige

Sverige

Plattång från Philips

Att köpa en platttång från Philips är ett bra val, de har alltid varit jättebra och jag själv har haft 3 st därifrån därför rekommenderar jag deras platttänger mer än gärna! Speciellt den senaste jag köpte, en lila vibrerande platttång som gör att frisyren håller hela dagen! Underbart. Förövrigt så fungerar leveransen från online shopen utmärkt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/22 Plattång

29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4666/07 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder HP4666/07 Straightener

05/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy and fast

It heats up in a couple of min so there is no need to wait long. Adjustable temperature level prevents the hair from additional damage. I am not sure about the vibrating function. I never use it. The design is a bit bulky. Not comfortable for travelling.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med HP4669/07