Profesjonell ytelse på farten

Denne rettetangen gir like gode resultater som hos frisøren for kvinner på farten. SalonStraight Want2Move er sammenleggbar og tar bare 30 sek å varme opp, slik at du kan starte stylingen øyeblikkelig, uansett hvor du er. Varmebestandig reiseetui følger med.