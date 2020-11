Velg mellom 2 naturlige og behagelige oppvåkningslyder

På ditt angitte oppvåkningstidspunkt hører du fuglesang eller et svakt pip. Det starter rolig og bruker halvannet minutt på å nå volumnivået du valgte. Den gradvis økende lyden gjør oppvåkningsprosessen fin og behagelig og sørger for at du aldri bråvåkner. Når lyden når det valgte volumnivået, er det enkelt å komme seg ut av sengen.