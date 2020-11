Opptil 400 lux for både naturlig oppvåkning og enkel lesing

Wake-up Light (HF 3461) gir opptil 400 lux lysintensitet. Det er klinisk bevist at du trenger opptil 250 lux for å påvirke energihormonene på en slik måte at du våkner full av energi. Du trenger et lysnivå på 300 til 400 lux for å lese.