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Utgått
HF3461/01
Start dagen på en behagelig måte
Wake-up Light vekker deg enkelt og naturlig, og du har like mye energi som på en sommermorgen. Wake-up Light baserer seg på Philips' hundreårige erfaring med lys og gir medisinsk påviste fordeler.
Lyset øker gradvis i intensitet i 30 minutter før den angitte alarmtiden. Lyset faller på øynene dine og påvirker energihormonene positivt, slik at kroppen din forberedes på å våkne. Dette gjør oppvåkningen mye mer behagelig.
Wake-up Light (HF 3461) gir opptil 400 lux lysintensitet. Det er klinisk bevist at du trenger opptil 250 lux for å påvirke energihormonene på en slik måte at du våkner full av energi. Du trenger et lysnivå på 300 til 400 lux for å lese.
På det tidspunktet du skal vekkes, hører du en naturlig lyd eller, hvis du foretrekker det, et vennlig pip. Det begynner stille og tar ett og et halvt minutt å nå det volumnivået du har valgt. Du kan velge mellom tre naturlige lyder: fuglekvitter i skogen, bølger mot stranden eller en frosk og en and i en liten dam. Den gradvis høyere lyden gjør oppvåkningsprosessen behagelig og sikrer at du aldri bråvåkner. Når lyden når det volumnivået du har valgt, er det enkelt å stå opp.
Priser
3.8
av 5
57
Anmeldelser
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
Fan79
22/04/2017
United Kingdom
Loved this product
Amazing product as wake up light or just a beside light or radio. Can clearly see time and alarm on display. It worked beautifully for almost 8 years but now volume and light have both stopped working. I need a replacement but there's nothing out there that even compares, not even Philips current products. Very sad to know that this product is no longer on the market.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
007 guido
04/01/2023
Suisse
Hat den dienst quittiert
Nach 16.5 Jahren im einsatz immer mit dem richtigen Leucht mittel, hat sie gestern ihren Dienst aufgegeben. ( hat mich geweckt, ohne einstellung, und nicht geweckt wann sie sollte) aber nah so langer zuverlässiger weckzeit. wars ein top Produkt
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
Bruksdato 2021-01-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder HF3461/01 Wake-up Light
Bruksdato 2021-01-04