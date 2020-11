100+ år med Philips Lighting- og Healthcare-fagkunnskap

Philips ble grunnlagt for over 100 år siden som en pioner innen rimelige lyspærer og brukte senere ekspertisen innen vakuumrør-teknologi for å utvikle ett av verdens første røntgenbildeapparater. Til denne dag har selskapet forblitt et verdensledende selskap innen belysning og helse, drevet fremover av ønsket om å forbedre livet til mennesker i hele verden ved å lage nyskapninger som er viktige for deg. Denne stolte arven fortsetter med EnergyUp, et nyskapende produkt som drar fordeler fra alle Philips' erfaringer som et ledende selskap innen belysning, helse og forbrukerteknologi.