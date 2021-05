Digital berøringsskjerm

Med hårklipperen HC9450/15 i serie 9000 får du full kontroll og presisjon når du klipper. Det smarte displayet med berøringsfunksjon gjør det superenkelt å endre lengdeinnstillingen. Det er bare å føre fingeren over displayet for å velge ønsket lengde. Hårklipperen låser innstillingen og husker i tillegg favorittinnstillingene dine. Det finnes 400 lengdeinnstillinger for optimal presisjon, og DualCut-knivbladene i titan er selvslipende og klipper skarpt og nøyaktig. Se alle fordeler