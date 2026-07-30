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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Selvslipende blad, trenger aldri olje
400 lengder, 0,5-42 mm
120 min trådløs bruk / 1 t lading
Grensesnittet med digital sveipefunksjon gir deg nøyaktig tilbakemelding på de valgte lengdeinnstillingene. Bruk berøringsskjermen til å enkelt å sveipe deg gjennom mer enn 400 lengdeinnstillinger. Bla raskt gjennom lengdene eller gå langsomt gjennom listen som skiller 0,1 mm for hvert trinn.
Bruk den digitale sveipefunksjonen til å låse klipperen inn på nøyaktig den lengden du ønsker. Du kan velge mellom mer enn 400 i trinn på 0,1 mm, eller du kan fjerne kammen for å klippe så tett som 0,5 mm.
Opplev presisjonsklipping med 3 justerbare hårkammer. Du velge å låse inn mer enn 400 forskjellige hårlengder mellom 1 og 42 mm, eller bruk hårklipperen uten kam for å få en tett klipp på 0,5 mm.
Priser
4.1
av 5
908
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
Sivemor
30/07/2026
Norge
Stille hårklipper
Maskina klipper stille å lett, ei klippa gutt helt snaukort, berre kosa seg han Så Klippa ei potty kort bob på jente, ho sei bli vel mye å klipp nakken, nei du er allt snauet opp! Hjelp sa ho😄 måtte nå oxo finpusse allt de korte. Kjempesøt☺️
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2026-07-28
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Date of Use 2026-07-28
Sivemor
30/07/2026
Norge
Hårklipper
Super klipper når en kjent me den. Ei klipper gutter, jenter å damer. De er nå klippe opp kort, å snaukort nakke, side å helt kort opp me.. Ei ble nett helt oppsnauet selv med den herlige klipper.
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm
Date of Use 2026-06-10
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital berøringsskjerm
Date of Use 2026-06-10
Xylipon
09/08/2025
Norge
Bekreftet kjøper
9000 er en flott hårklipper.
Klipperen fungerer fint. Den oppleves behagelig i bruk, og kan anbefales for de som ønsker deg en slik. Den er flere hakk bedre enn den som vi hadde tidligere 7000 serien. Det er også en god klipper, men 9000 er bedre. Klipperen er også ganske stillegående.
Fordeler
God klipper og ganske stillegående.
Ulemper
Følger ikke med veske til produktet.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 9000 HC9450/20 Hårklipper
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips